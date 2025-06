GRABADO el 26-06-2025

Conductores alarmados por nuevo video amenazador

Transportistas colectiveros del distrito de El Porvenir viven una pesadilla. Y es que la guerra de bandas rivales por el cobro de cupos no cesa.



Conductores y dirigentes de empresas de transporte de colectivos confirmaron que empezaron pagando 10 mil soles a Jhon Jairo y hace una semana pagaron S/ 5.000 a la banda Los Talibanes y les pidieron además un pago de dos soles diarios por unidad vehicular para no ser atacados.



Sin embargo, ahora aparece este nuevo video donde estos criminales amenazan a conductores a no pagar otras bandas rivales sino solo a Jhon Jairo.



Pánico, angustia y preocupación envuelve a los familiares de los conductores pues no quieren ni un crimen más en El Porvenir ni Alto Trujillo.



De continuar esta guerra por cupos extorsivos, directivos analizan dejar este rubro de colectivos.



