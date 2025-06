GRABADO el 26-06-2025

Trabajador sufre grave accidente en campo de Casa Grande

Un trabajador del área de campo de la empresa agroindustrial Casa Grande sufrió una grave caída mientras realizaba la instalación de tubos en uno de los campos de cultivo, una labor que, según denuncian sus familiares, no formaba parte de sus funciones habituales.



El accidente ha puesto en evidencia presuntas deficiencias en las condiciones laborales y la falta de atención médica oportuna. La familia del trabajador denuncia que no habría recibido atención adecuada tras el incidente, lo que ha agravado su estado de salud.



Según informaron sus familiares, el trabajador se encuentra con pronóstico reservado. Temen que su salud empeore debido a una supuesta negligencia médica y al abandono por parte de la empresa, ya que, según indican, el trabajador no contaba con los equipos de protección necesarios al momento del accidente.



La familia también denunció que ya se ha presentado una denuncia policial por el caso y advierten que, de empeorar la situación o fallecer el trabajador, iniciarán acciones legales contra la empresa.



El afectado fue inicialmente atendido en el hospital EsSalud de Lazarte y luego derivado a una clínica de Trujillo para recibir tratamiento especializado. Sus allegados exigen una investigación urgente para esclarecer los hechos.



