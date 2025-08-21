GRABADO el 21-08-2025

¡HORAS CRUCIALES! Martín Vizcarra sería trasladado al penal de Lurigancho HLR

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se encuentra viviendo las horas más complicada de su vida, luego que el INPE indicara que debería ser trasladado a otro centro penitenciario, con reclusos comunes, para que cumpla su sentencia de prisión preventiva. El lugar asignado para el exmandatario sería el Penal de Lurigancho.

