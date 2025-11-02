GRABADO el 02-11-2025

Ejecutivo anuncia creación de grupo especial contra la extorsión a cargo del coronel Víctor Revoredo

Esta tarde, tras los nuevos ataques a balazos contra conductores de unidades de transporte, el ministro Vicente Tiburcio, anunció la creación de la División de Investigación de Extorsiones, grupo policial que estará dedicado únicamente a combatir este delito en todo el país.



En lo que va del año, en comparación al 2024, la extorsión ha crecido de un 18 a nivel nacional, 36 en Lima Metropolitana y 33 a nivel del Callao. Cifras que pueden ser cuestionables porque no todos denuncian, apoderados por el miedo, dijo el titular del Interior.



INTELIGENCIA OPERATIVA



"En este escenario se está creando este grupo que estará dotado de agentes especializados en investigación, con inteligencia operativa, y de equipos articulados, porque muchos sectores han sido duramente golpeados, como es el sector transporte, el equipo será liderado por el coronel PNP Víctor Revoredo, señaló.



"Todo bastión necesita un líder que no tema enfrentarse al crimen, que haya demostrado en campo lo que significa servir al país y que encarne los valores que nos identifican: Dios, Patria y Ley. Ese líder es el coronel Víctor Revoredo. Más de 3 décadas de servicio en operaciones emblemáticas", remarcó.



COMANDANTE PNP REVOREDO



Al respecto, en breves declaraciones a RPP, el coronel Víctor Revoredo Farfán dijo que hará "todo lo humanamente posible. Vamos con todo. Estamos acá para trabajar. No nos podemos detener en este momento. Nuestro compromiso está para adelante".





Ingresa a http://ptv.pe/457555 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 02/11/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 3 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Se registra un violento robo a un grifo de SMP en horas de la madrugada.

Trabajador de grifo fue asesinado por defender a sus compañeros en SJM.

Ejecutivo anuncia creación de grupo especial contra la extorsión a cargo del coronel Víctor Revoredo.

MML anuncia nuevos operativos contra venta de celulares robados.

Presidente Jerí lideró operativo de control de identidad durante la madrugada en SMP.

Amenazan de muerte al nuevo director del penal de Chincha por traslado de alias 'Cabezón Pier' (1/2).

Ex reina de belleza denuncia que fue agredida en una discoteca de Miraflores.

Callao: Sujeto agrede a su expareja cuando llevaba a su bebé de cuatro meses en sus brazos.

Callao: balean frontis de empresa de transportes 'HRE Express' y dejan mensaje extorsivo.

Atacan a balazos otro ómnibus de transporte público en Chorrillos: chofer logró sobrevivir.

Perú Mucho Gusto Lima 2025: festival gastronómico que celebra la diversidad culinaria del país.

VMT: música y tradición en el cementerio más grande de Latinoamérica.

Elecciones 2026: venció plazo para inscripción de precandidatos presidenciales.

Policía dispersa con rochabus a jóvenes que celebraban Halloween en Arequipa.

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.