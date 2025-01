La Unidad de Investigación de Panorama reveló en exclusiva la figura de Dante Mendieta, un militante de Alianza para el Progreso, quien, pese a no ser funcionario público, ejerce notable influencia en el entorno de la presidenta Dina Boluarte y varios de sus ministros. Mendieta, quien funge como el nuevo “Wayki” de Palacio de Gobierno, mantiene contacto directo con las altas esferas del poder y se ha convertido en un personaje clave en eventos oficiales.



Recordado por su intento fallido de postular a la alcaldía de San Juan de Miraflores, Dante Mendieta fue excluido por el Jurado Nacional de Elecciones debido a la omisión de una sentencia judicial en su declaración jurada. A pesar de ello, logró mantener protagonismo político al ser contratado como asesor y vocero por Delia Castro, alcaldesa electa del distrito. Desde entonces, Mendieta se pasea por San Juan de Miraflores como si fuera alcalde.



Su vínculo con el gobierno ha quedado evidenciado en múltiples ocasiones. Tanto Dina Boluarte como el ministro César Vásquez han elogiado a Mendieta en actividades oficiales. A este último, incluso, lo acompañó en la inauguración de instalaciones del Hospital María Auxiliadora, donde, coincidentemente, su esposa obtuvo jugosos contratos. “Al ministro lo conozco de antes, pero nunca le he pedido favores políticos ni personales”, declaró Mendieta a Panorama.



MENDIETA Y LAS PORTÁTILES



Es así que a Dante Mendieta se le atribuye la capacidad de movilizar portátiles en eventos oficiales, garantizando el apoyo popular a la presidenta Boluarte y sus ministros. Pero no solo eso. Mendieta es acusado de usurpar un terreno del Ministerio de Educación destinado a un colegio, donde opera una clínica privada. Estas revelaciones generan serias dudas sobre el papel de este personaje en la gestión actual de la presidenta Dina Boluarte.





Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 26/01/2025



