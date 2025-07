GRABADO el 13-07-2025

El policía inmobiliario: estafando a sus propios colegas dentro de la Dirincri

Un escándalo sacude a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional. Uno de sus efectivos enfrenta serias denuncias por parte de sus propios colegas, quienes lo acusan de haberlos estafado bajo el pretexto de un supuesto proyecto inmobiliario en zonas como Chosica y Asia. Según las víctimas, el suboficial Wilder Galoc Culqui solicitaba a manera de adelanto fuertes sumas de dinero con el argumento de cubrir gastos notariales y de saneamiento de terrenos.



Una de las denunciantes, aún en actividad, reveló que entregó 10 mil soles en efectivo al suboficial, confiando en su palabra y en la amistad que tenían. Me dijo que no era necesario ir al banco ni hacer ningún documento. Que bastaba la confianza porque conocía a su familia, declaró en declaraciones a Panorama. Al igual que ella, otros agentes fueron convencidos de realizar pagos periódicos que iban desde los 2 mil hasta los 5 mil soles.



Las víctimas señalan que, una vez obtenido el dinero, Galoc Culqui adoptaba una actitud evasiva, ofreciendo excusas constantes para no entregar los supuestos terrenos ni devolver el dinero. A pesar de su rango técnico en la policía, el suboficial llevaba un estilo de vida que despertaba sospechas: frecuentes visitas a restaurantes, hoteles y playas, justificadas aparentemente por sus negocios inmobiliarios.



CONDECORADO EN PALACIO



Aunque parezca paradójico, el suboficial Wilder Galoc Culqui fue condecorado en Palacio de Gobierno años atrás por su exitosa participación en el operativo donde fue abatido el peligroso delincuente Christopher Joseph Fuentes Gonzales conocido como Maldito Cris. Al ser abordado por un equipo periodístico de Panorama, este agente policial evitó responder sobre las graves acusaciones en su contra.





