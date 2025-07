GRABADO el 02-07-2025

Especialista sobre rápida implementación de trenes de López Aliaga: Sería lo peor que podría pasar

A pocos días de la llegada de los trenes donados por la empresa estadounidense Coltrain, anunciados con entusiasmo por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, crece la controversia por las condiciones reales de la infraestructura que los recibirá. El burgomaestre aseguró que las unidades estarán operativas desde la quincena de julio como parte de una denominada "marcha blanca", pero un reciente recorrido por la estación de Desamparados hasta Chosica pone en entredicho esta afirmación. El tramo, que abarca 30 km y atraviesa distritos como Chaclacayo y Ñaña, es actualmente recorrido solo por un tren de carga y presenta signos evidentes de desgaste.



Infraestructura antigua y puentes con altura cuestionada



Durante la inspección en la estación de San Paramo, se evidenció que los rieles son antiguos, con semáforos inoperativos y sin el acondicionamiento necesario para un servicio de pasajeros. Uno de los mayores puntos de conflicto gira en torno a la altura de los vagones, pues en varios tramos existen puentes que podrían representar una barrera. Aunque la Municipalidad de Lima publicó un cuadro asegurando que las locomotoras con una altura máxima de 5,01 m pueden pasar bajo el puente Balta (5,47 m), expertos como el arquitecto Daniel Maguiña advierten sobre una posible incompatibilidad. Ya se está encontrando con puentes que tienen el gálibo de 4,20 m, 4,30 m y el tren que es de dos pisos () mide 4,80 m. Por lo tanto, no va a pasar, afirmó.



En respuesta, Maguiña sugiere que si bien todo tiene solución, estas requieren estudios técnicos serios, como bajar la rasante del terreno o modificar puentes antiguos. Para ello hay que hacer un diagnóstico estructural y tiene que intervenir un especialista en puente para poder verificar las zapatas de las columnas, explicó. Esta advertencia pone en duda la viabilidad de que los trenes puedan operar con normalidad en el corto plazo, como espera la gestión municipal.



Además, trabajadores hallados en la vía férrea indicaron que solo realizaban tareas de limpieza y mantenimiento, pero la presencia de personal en puntos clave del recorrido sugiere que podrían estarse efectuando mejoras urgentes para adecuar el tramo al arribo de los trenes. El arquitecto Edwin Dartián también planteó su inquietud: Yo no sé si los han sometido a un overhaul o acondicionamiento allá antes de enviarlos, porque no creo que acá haya mucha infraestructura para reparar las cosas. Con todo ello, mientras la expectativa ciudadana crece, las autoridades aún deben zanjar aspectos técnicos críticos si quieren cumplir con los plazos anunciados.





Ingresa a http://ptv.pe/447170 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 02/07/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Especialista sobre rápida implementación de trenes de López Aliaga: "sería lo peor que podría pasar".

Los mejores métodos para tratar las secuelas del acné.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 2 DE JULIO DEL 2025.

Playa Roja de Paracas es elegida como una de las siete maravillas naturales de Sudamérica.

Andrea Vidal: PNP revela que hasta tres armas se usaron en crimen de extrabajadora del Congreso.

OSIPTEL bloqueará casi 390 mil celulares en julio por seguridad.

Ministro de Justicia sobre incidentes en Arequipa: Unas cuantas piedras no nos afectan.

VMT: Denuncian filtraciones en colegio emblemático a causa de lloviznas.

Tragedia en Nasca: Turista francés muere tras volcadura en las dunas de Usaka.

INEI convoca a jóvenes para Censo 2025 y ofrece pagos de hasta S/6000.

Elecciones 2026: partidos políticos tienen hasta el 2 de agosto para registrar alianzas electorales.

Especialista sobre rápida implementación de trenes de López Aliaga: Sería lo peor que podría pasar.

Gómez de la Torre sobre compra de aviones de guerra: "Los Mirage ya cumplieron su vida operativa".

Intensas lluvias desprenden enorme roca y destruye vivienda en Chorrillos.

Tragedia en Arequipa: joven profesora muere tras ser embestida cuando cruzaba la calle.

Además hoy día 02 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.