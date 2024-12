La delincuencia no solo crece en la capital sino también el nivel de la violencia de los atracos. En el distrito de San Juan de Miraflores, un asalto ocurrió en el asentamiento humano San Miguel de Apuri cuando la víctima llegaba a su casa en su moto lineal.



Los delincuentes actuaron en todo momento con ferocidad y no dudaron en hacer disparos ante el pánico de los vecinos.



Le robaron su moto y objetos de valor



Tras arrebatarle sus pertenencias y hasta la moto de la empresa en la que trabaja, los delincuentes escaparon rápidamente en una moderna camioneta que también sería robada.



“No sé en qué momento aparecieron por detrás en una camioneta, bajaron tres individuos con armas, todos estaban encapuchados, uno con mascarilla, y lo siguiente que pasó es que me quitaron la moto, una moto lineal que la tenía estacionado, justo venía de la cochera”, indicó la víctima de robo.



“Hubo disparos, dispararon hacia arriba, no sé si a los vecinos, en la parte de arriba que comenzaron a gritar y a tirar cosas han estado disparando hacia los vecinos”, agregó.



Cabe señalar que, gracias a un efectivo operativo de la Policía Nacional, los ladrones ya han sido capturados y se está investigando en qué otros violentos asaltos están involucrados.





Ingresa a http://ptv.pe/430210 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 15/12/2024



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Noticias adicionales en 24 Horas

Queman su mototaxi por no pagar 5 soles de cupo en el Cercado de Lima

Se registra incendio en el jirón Raymondi en el Centro de Lima (1/2)

Encuesta Datum: presidenta Boluarte termina el 2024 con una desaprobación nacional del 95%

Miraflores: Caos por tránsito restringido en la bajada Armendáriz

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 14 DE DICIEMBRE DEL 2024

Intentan secuestrar y asesinar al hijo del cabecilla de ‘Los Pulpos’ en Trujillo

Se registra incendio en el jirón Raymondi en el Centro de Lima (2/2)

Le pedían 10 soles diarios: Asesinan a transportista por negarse a pagar cupos

Papá Noel captura a un ladrón de celulares: Era un menor de edad

Eliminan cobros de comisión por transferencias bancarias: ¿Qué significa para los usuarios?

Comas: de cuatro balazos asesinan a hombre frente a sus amigos

Padres duermen desde ayer por una vacante para el Colegio Alfonso Ugarte

Orquesta de Suu Rabanal: Realizan pollada por músico herido en ataque con granada

Balean casa de empresario de Gamarra en SMP

SJM: Asaltan con balazos a un motociclista en la puerta de su casa

Además hoy día 16 de Diciembre en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.