Nicolás Maduro dice ser "más famoso que Taylor Swift y Bad Bunny"
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo (en tono de broma) ser más famoso que Taylor Swift y Bad Bunny, debido a la atención mediática que recibe en Estados Unidos.
El mandatario hizo referencia a la recompensa de 50 millones que ofrece la justicia estadounidense por su captura.
TVPerúNoticias Internacionales NicolásMaduro TaylorSwift BadBunny Venezuela
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales del presidente José Jerí, el presidente del Consejo de Ministros y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Y para vernos por TV, sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- DirecTV: 1190
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12
Y recuerda seguirnos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TVPerú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTE JOSÉ JERÍ, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO, CONSEJO DE MINISTROS, CLIMA, PRONÓSTICO DEL TIEMPO, PODCAST, NOTICIAS PODCAST, NOTICIAS DIGITALES, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS AHORA DIGITAL, ANIME, ANIMES GRATIS, PELICULAS GRATIS, SERIES ONLINE, CULTURA GEEK, CULTURA POP, VIDEOJUEGOS, GAMERS, STREAMING GRATIS, NETFLIX, CRUNCHYROLL, MARVEL, DC COMICS, STAR WARS, CINE GRATIS, MANGA, OTAKU, OTAKUS PERÚ, CONCIERTOS ANIME, EVENTOS GEEK, ANIME LATINO, DIBUJOS ANIMADOS, PODCAST GEEK, PODCAST DE CINE, PODCAST DE ANIME, SERIES PERU, NOTICIAS GEEK, SERIES GRATIS, MULTIVERSO, PELÍCULAS ANIME, COSPLAY, PELÍCULAS DE SUPERHÉROES, DRAGON BALL, NARUTO, ONE PIECE, DEMON SLAYER, ATTACK ON TITAN, SHINGEKI NO KYOJIN, JUJUTSU KAISEN, TOKYO REVENGERS, CULTURA ASIÁTICA, KPOP, JPOP, PELÍCULAS DE ACCIÓN, PELÍCULAS ONLINE, CINE PERUANO, ENTREVISTAS GEEK, PODCAST PERÚ, YOUTUBE PODCAST, SERIES INTERNACIONALES, HUMOR GEEK, COMUNIDAD OTAKU
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 6 de noviembre del 2025.
María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, participa en el CADE Ejecutivos 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 6 de noviembre del 2025.
Donald Trump envía un mensaje contundente al nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.
Suspenden cobro de peajes en Villa y Punta Negra: lo que se sabe sobre la medida judicial.
"Aliados por la seguridad": bloque hoy, jueves 6 de noviembre del 2025.
Nicolás Maduro asegura ser más famoso que Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny en Estados Unidos.
INPE controla intento de motín en penal Ancón 1: todos los detalles.
Presidente Jerí anuncia actualización del estado de emergencia y lanza advertencia a la delincuencia.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 6 de noviembre del 2025.
Nicolás Maduro dice ser "más famoso que Taylor Swift y Bad Bunny".
Miraflores: tecnología de punta permite recuperar autos robados en tiempo récord.
"Diálogo abierto": programa completo del 5 de noviembre del 2025.
"Estado de emergencia Lima - Callao": reporte hoy, miércoles 5 de noviembre del 2025.
PNP detiene a pareja acusada de extorsionar a empresarios desde vivienda en cerro de Comas.
Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.