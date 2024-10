El alza de productos de primera necesidad afecta a diversos sectores, y sin duda el rubro de restaurantes también se ve golpeado. Por ejemplo, en el mercado zonal Palermo, los negocios de venta de comida lucen casi vacíos debido a esta situación. Los vendedores señalaron que el precio del menú no baja de 10 soles, y aquellos que contienen carne o papas superan los 15 soles debido al incremento de estos insumos.



Muchos negocios se ven afectados por esta crisis económica. Los comerciantes aseguran que en otras épocas sus puestos lucían llenos desde tempranas horas; hoy, en cambio, presentan un panorama diferente. Sin embargo, no pueden bajar el costo ni subir el precio adecuado, ya que los comensales no tienen cómo pagar.



Cabe resaltar que, los platos más económicos son los tallarines, el mondonguito y el pescado frito, mientras que otros superan los 18 soles, como el frito de chancho. Trabajadores y público en general que no cuentan con mucho presupuesto solían acudir a almorzar a estos establecimientos, los cuales ya no ofrecen precios económicos.



