Por motivos de fuerza mayor por un mal de salud, se cancelo el concierto de hoy domingo en el Estadio Nacional de Shakira que se encuentra internada en la clínica Delgado por un fuerte dolor abdominal.



La cantante colombiana fue trasladada de emergencia durante la noche para recibir atención médica, lo que la llevó a cancelar su presentación programada para hoy.



La misma Shakira, a través de un comunicado expresó su tristeza por no poder presentarse en el recital de hoy y confirmó que los médicos le han indicado que no se encuentra en condiciones para el espectáculo.



"Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy", expreso la interprete de “La Loba” y “Waka Waka”.



Indecopi exige más información



Sobre este hecho, y ante la incertidumbre de las personas que adquirieron sus entradas, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió un comunicado.



Indecopi instó al promotor del evento, A23 Live Entertainment SAC, a que brinde a los consumidores toda la información correspondiente tras conocerse la noticia de la cancelación.



Piden a la promotora de los conciertos de Shakira a otorgar a los fans que compraron sus entradas a la posibilidad de que el concierto pueda ser brindado en otra fecha o devolver el costo de las entradas en un plazo razonable.









Ingresa a http://ptv.pe/435347 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 16/02/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Noticias adicionales en 24 Horas

Se trata del copiloto del bus: Confirman tercera víctima mortal por colapso de puente en Chancay

Callao: 700 parejas participan de matrimonio comunitario

24 horas Música y color: Así se vive el carnaval de Cajamarca

Día sin sombra en Lima y Callao: cuándo y cómo ver este fenómeno astronómico

Punta Hermosa: vecinos temen caída de huaicos tras recientes lluvias

“Capibara del Amor”: así se planificó operativo para detener a microcomercializador de drogas

Arequipa: Puente está al borde del colapso por activación de torrentera

Puentes vehiculares y peatonales en peligro tras intensas lluvias en Chosica y Santa Eulalia

Shakira cancela concierto de esta noche en Lima tras ser internada de emergencia (2/2)

Shakira cancela concierto de esta noche en Lima tras ser internada de emergencia (1/2)

Informe de Enfen advierte posible calentamiento del mar entre febrero y marzo

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 15 DE FEBRERO DEL 2025

En cuestión de segundos asaltan a clientes de una casa de apuestas en SJM

En una tienda de colchones: Sicario mata a un padre de familia en el día del cumpleaños de su hijo

Indecopi insta a organizadores del concierto de Shakira a brindar mayor información

Además hoy día 16 de Febrero en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.