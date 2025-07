GRABADO el 14-07-2025

Norma Yarrow defiende a López Aliaga y arremete contra ministro: "Deje de llorar"

El conflicto por la implementación del tren Lima - Chosica escaló este lunes tras un fuerte intercambio entre el ministro de Transportes, César Sandoval, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Sandoval utilizó su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) para responder a las críticas del burgomaestre, quien lo acusó públicamente de obstaculizar la ejecución del proyecto ferroviario. La gestión pública de obras y proyectos se hace de la manera más técnica y respetuosa conforme a las normativas que nos amparan, escribió el ministro, recalcando que nada se hace con prepotencia y soberbia.



Tensión política por proyecto ferroviario Lima - Chosica







En su mensaje, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones también apuntó directamente al poder económico de López Aliaga, señalando que este no puede violar las normas y leyes y llamó a priorizar la vida y la integridad de las personas con humildad y capacidad de gestión. Estas declaraciones se dieron mientras se trasladaban los primeros trenes desde el Callao hacia el centro de Lima, como parte de una presentación oficial prevista para la tarde.



La respuesta no tardó en llegar desde las filas de Renovación Popular. La congresista Norma Yarrow, cercana al alcalde limeño, defendió la gestión de López Aliaga y criticó duramente al titular del MTC. Desde la mañana lo estoy escuchando lloriquear, y lloriquear porque según usted el alcalde lo ha ofendido. ¡No señor! El alcalde de Lima está haciendo gestión, haber logrado esta donación de trenes es para beneficiar a miles de limeños para que tengan un transporte digno, expresó en un video difundido en redes sociales.



Además, Yarrow acusó al ministro de evitar reuniones técnicas y de no colaborar con el avance del proyecto. No se corra. Usted no sabe lo que es gestión. No entorpezca, porque eso es lo que usted quiere hacer, dijo enfática. También le exigió dejar las redes sociales y ponerse a trabajar: Ya deje whasapear, tuitear, que ningún bien le hace a la ciudad de Lima, sentenció.





Ingresa a http://ptv.pe/448140 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 14/07/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

