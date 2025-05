GRABADO el 21-05-2025

Turistas españoles son asaltados por 'piratas' cuando realizaban tour por el río Amazonas

Una turista española denunció públicamente haber sido víctima de un violento asalto junto a otros 13 compatriotas durante un tour fluvial contratado en la ciudad de Iquitos, región Loreto. El hecho ocurrió en pleno río Amazonas, donde los viajeros fueron interceptados por sujetos armados mientras realizaban un paseo turístico.



Según relató, el grupo, entre ellos niños y adultos mayores, había contratado un paquete de tour familiar de un día completo con la empresa Canoty Tours. Durante la travesía, cuatro hombres con pistolas y ametralladoras abordaron la embarcación.



Nos llevaron selva adentro durante más de 20 minutos. A través de las aplicaciones de los teléfonos nos exigían transferencias de dinero desde nuestras cuentas, relató la víctima. La turista criticó a la empresa organizadora, señalando que no contaban con ningún protocolo de seguridad ni plan de contingencia.



Lo más alarmante, según denunció, es que la guía turística del tour le confesó que no era la primera vez que sucedía algo similar en la zona. Además, indicó que la agencia no les ofreció ningún tipo de seguro y que les dijeron que debían haberlo gestionado por su cuenta.



CASO NO ES AISLADO



Este caso se suma a otros episodios de inseguridad registrados en la Amazonía peruana. Hace unas semanas, en Yurimaguas, efectivos de la Marina de Guerra y la Policía Nacional evitaron que un grupo de delincuentes disfrazados de indígenas asaltara una embarcación en el río Marañón.

Desde 24 Horas

