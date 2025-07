GRABADO el 24-07-2025

José Jerí y José Cueto, uno de ellos será el próximo presidente del Congreso

Los congresistas José Jerí (Somos Perú) y José Cueto (Honor y Democracia) se perfilan como los principales candidatos para presidir la Mesa Directiva del Congreso en la legislatura 2025-2026. La votación se llevará a cabo este sábado 26 de julio durante la sesión plenaria.



Jerí cuenta con el respaldo de la mayoría de bancadas de derecha, entre ellas Bloque Democrático, Fuerza Popular. En tanto, Cueto ha recibido el apoyo de agrupaciones de izquierda como Bloque Democrático Popular, Voces del Pueblo y Juntos por el Perú.



El actual presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, anunció que la bancada de Alianza para el Progreso (APP) respaldará oficialmente la candidatura de Jeri.



APP respalda la lista del congresista José Jeri. No podemos tomar decisiones sin previsión ni planificación. No puede haber mucha improvisación en la gestión pública, declaró a los medios desde el Congreso.



JERÍ COMO FAVORITO



Según el conteo preliminar de apoyos, Jeri tendría asegurados más de 50 votos, mientras que Cueto no superaría los 40. No obstante, en las horas previas a la elección podrían producirse cambios en el respaldo de algunos congresistas, por lo que el resultado aún no es definitivo.





Ingresa a http://ptv.pe/449034 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 24/07/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

