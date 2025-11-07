GRABADO el 07-11-2025

José Jerí "vende la idea" de que es un Nayib Bukele en Perú, según politólogo

En diálogo con Exitosa, el politólogo Juan de La Puente sostuvo que José Jerí busca proyectar su imagen como la de un Nayib Bukele en nuestro país. Sin embargo, esta idea podría desgastar la percepción que se tiene sobre el mandatario salvadoreño.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Betssy Chávez, Lilia Paredes y Nadine Heredia NO son PERSEGUIDAS POLÍTICAS, señala R. Mackay.

SUTEP ratifica PARO convocado para el jueves 13 de noviembre: Docentes exigen mejoras en sector.

Betssy Chávez "está fuera del alcance de la justicia" tras recibir asilo de México, según experto.

CELEBRACIÓN DEL TRICAMPEONATO EN EL MONUMENTAL - UNIVERSITARIO 0-0 GARCILASO.

Advierten que proyecto de ley pondría en riesgo la masificación del gas natural y acceso al FISE.

Estado de emergencia en LIMA Y CALLAO aplicará NUEVAS MEDIDAS: ¿Cuáles son?.

Cadetes de la PNP y FF.AA. apoyarán en estado de emergencia: ¿Qué implica la medida?.

Gobierno OFICIALIZA nuevas medidas para el estado de emergencia: ¿Lograrán resultados?.

José Jerí "vende la idea" de que es un Nayib Bukele en Perú, según politólogo.

Perú propone modificar el tratado de Caracas por asilo de Betssy Chávez: ¿Es viable?.

Betssy Chávez: Cancillería cometió un error al negarle el salvoconducto, indica politólogo.

Maricarmen Alva niega que el Congreso haya aprobado leyes 'pro crimen': "Narrativa falsa".

INFORMAMOS Y OPINAMOS con KARINA NOVOA - 07/11/24.

Maricarmen Alva: "Atacan mucho a este Congreso, pero hay que ver qué han hecho los demás".

Extorsión y sicariato "no se puede resolver de la noche a la mañana", señala Maricarmen Alva.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.