GRABADO el 08-11-2025

Keiko Fujimori COMETIÓ UN ERROR al no postular al Senado, señala experto: Pudo ganar más curules

En diálogo con Exitosa, el experto en temas electorales, José Tello Alfaro, sostuvo que Keiko Fujimori cometió un error al decidir no postularse al Senado por considerarlo como un "premio consuelo". Según el experto, su candidatura a la Cámara Alta pudo generar mayor arrastre y presencia de parlamentarios de Fuerza Popular.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

EXITOSA DEPORTES con ÓSCAR PAZ, JUAN PABLO TORRES, JIMMY RABANAL y ROBERTO FARRO - 08/11/25.

Los Exitosos de Exitosa llegaron a la Feria de Emprendedores 2025 en Plaza San Miguel.

Los mejores lotes los tiene Vivaldi Inmobiliaria Constructora.

¡El Rincón del Asado te ofrece las mejores carnes y parrillas!.

¡Mejor lugar no hay que el Castillo de Chancay! El mejor parque temático muestra sus atracciones.

LOS EXITOSOS DE EXITOSA con RICARDO RONDÓN Y JOSELITO CARRERA - 08/11/25.

Alessa Witchel y su madre, María Sol Quiroga, presentan su nueva novela 'Todas somos María'.

Nuevas medidas para el estado de emergencia: ¿Serán suficientes para combatir el crimen?.

Hay Festival celebra su XI EDICIÓN en Arequipa y rinde homenaje a Mario Vargas Llosa.

Betssy Chávez podría SER DETENIDA si funcionarios de Embajada de México la trasladan a otro lugar.

Rodrigo Paz asume como PRESIDENTE de Bolivia en histórica ceremonia.

Gobierno de José Jerí debe PRIORIZAR la lucha contra la extorsión y el sicariato, según experto.

Gobierno puso en suspenso salvoconducto de Betssy Chávez: "Una salida inteligente", según experto.

Keiko Fujimori COMETIÓ UN ERROR al no postular al Senado, señala experto: Pudo ganar más curules.

Keiko Fujimori COMETIÓ UN ERROR al no postular al Senado, señala experto: Pudo ganar más curules.

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.