08-07-2025

Fiscal Elizabeth Peralta se quiebra durante audiencia: "A mi no se me ha probado nada"

La suspendida fiscal Elizabeth Peralta reapareció el último lunes 7 de julio en una audiencia de apelación del Poder Judicial, donde pidió que se excluya el acta de una diligencia que realizó la Fiscalía en el despacho que lideraba antes de dictarse prisión preventiva en su contra por sus vínculos con Andrés Hurtado.



Durante la audiencia, la suspendida fiscal se quebró mientras hacía uso de la palabra y cuestionó la investigación que viene realizando el Ministerio Público en su contra, alegando que no se le ha podido probar su responsabilidad en el delito que se le imputa.



"Yo hubiera querido una investigación objetiva. Hasta el momento, a mi no se me ha probado nada porque soy inocente de los hechos", señaló en referencia a la investigación que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencias.



SOBRE EL ACTA



Asimismo, Peralta cuestionó el acta del Ministerio Público alegando que la misma Fiscalía habría añadido texto al documento y con diferente tipo de letra: "Esa acta ha sido adulterada burdamente ... son diferentes letras, diferentes tipos de color de lapicero", sostuvo entre sollozos.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 08/07/2025



