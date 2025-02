El blanco de los malhechores esta vez fue un hostal de la urb. Las Quintanas.

Cámaras de seguridad registraron los movimientos de estos dos delincuentes quienes llegan cubiertos el rostro.



En las imágenes se aprecia a estos dos sujetos, uno llevaba una gorra puesta, ingresan con facilidad y se acercan a la recepción, de pronto aparece una joven con un recogedor, era la trabajadora a quien la agarran y la golpean para que no de aviso a nadie, en tanto el otro delincuente ingresa a recepción y no se dirige al lugar donde estaba el dinero del día sino hacia la caja fuerte y en segundos retira el dinero y ambos huyen del hostal.



Cámaras del hostal Junior y de viviendas de la calle Sebastián Lorente cuadra 5 han podido registrar todos los movimientos de estos fascinerosos quienes al parecer conocían muy bien la ubicación de la caja fuerte.



Se presume que se llevaron una fuerte suma de dinero.



Trabajadores no han querido brindar información, sin embargo, se sabe que este hostal no cuenta con personal de vigilancia.



En tanto el alcalde del territorio vecinal n 47 Juan Vásquez señaló que es el primer robo que se registra después de varios meses.



Los robos y asaltos eran constantes en esta urbanización, sin embargo, con las videocámaras instaladas bajo el índice delictivo.



