GRABADO el 21-10-2025

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 21 de octubre del 2025

ATVNoticias ATVNoticiasMatinal
Fe de Erratas RENZO REGGIARDO JURAMENTA / ¿SOLO 89 PATRULLEROS PNP EN LIMA? - ATV.

Renzo Reggiardo tras juramentar como Alcalde: Tendremos noticias sobre el estado de emergencia.

Fuerza Popular evalúa denunciar a fiscales por excesos procesales.

Renzo Reggiardo juramenta como alcalde de Lima al lado del presidente José Jerí.

Incendio de código dos afecta viviendas precarias en Barrios Altos.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 21 de octubre del 2025.

'Secretos de cocina': Prepara un guiso de trigo con queso fresco al estilo de Sandra Plevisani.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 21 de Octubre de 2025.

Deportista de artes marciales mixtas pide apoyo para representar al Perú en los Juegos Panamericanos.

Sujeto con más de 40 denuncias anda armado por su barrio y ataca a sus vecinos a cuchillazos.

Policía rescata a menor de 2 años de un fumadero tras operativo antidrogas.

Motociclistas en desacuerdo con el MTC y rechazan multas por el uso de chalecos con placa.

¡Las extorsiones no paran! Delincuentes disparan 7 veces contra bus de transporte público.

Madre de bailarina baleada en pleno quinceañero en El Callao clama por justicia.

ATV Noticias Edición Central: Programa del lunes 20 de octubre del 2025.

Además hoy día 22 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Medicina Natural

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de la Tartamudez

Creación del Diario Oficial El Peruano

