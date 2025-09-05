Betssy Chávez no volverá a prisión preventiva tras decisión del PJ
El Poder Judicial resolvió dar por desistido el requerimiento fiscal de prolongación del plazo de prisión preventiva para la expremier Betssy Chávez, procesada por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado.
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte y del premier Eduardo Arana y otros ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO GUSTAVO ADRIANZÉN, CONSEJO DE MINISTROS
Desde TVPerú Noticias
Arequipa recibe por primera vez el Tour del Disco.
Ventanilla: PNP hiere a delincuente y salva a cajera durante asalto.
Betssy Chávez no volverá a prisión preventiva tras decisión del PJ.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 5 de setiembre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 5 de septiembre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 5 de setiembre del 2025.
PNP toma control y lanza operativo de investigación tras presunto hackeo a base de datos.
Múltiple choque en la variante Pasamayo deja varios heridos.
Betssy Chávez: PJ evaluará hoy pedido de ampliación de prisión preventiva contra expremier.
Balacera contra local de Tony Rosado: investigan ataque a fachada del cantante de cumbia.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 5 de septiembre del 2025.
Policía capturó en tiempo récord a tres presuntos implicados en atentado en Trujillo.
Presidente del Congreso dice que, en este momento, no es prudente hablar de un nuevo retiro de AFP.
Pentágono dice que aviones de Venezuela sobrevolaron buque de EE. UU. en movimiento provocador.
Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.