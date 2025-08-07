GRABADO el 07-08-2025

Bomberos reportaron que fuga de GNV está controlado y no hay riesgo de explosión

Exhortan a los vecinos a seguir recomendaciones claves las próximas horas.

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 8 de agosto de 2025.

Menor que fue reportado como desaparecido ya está con su mamá en Lima.

La Victoria: Denuncian violenta intervención a ambulante frente a su pequeña hija.

Esposa de policía herido en La Victoria: "Su estado es bastante delicado".

SMP: Balean bus de 'El Tigrillo' y matan a cobrador por cupos.

ATV Noticias Central: Programa del jueves 7 de agosto 2025.

Ocurre Ahora: Programa del jueves 7 de agosto del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 06 de agosto de 2025.

¡Exclusivo! El testimonio de la doctora que acusó a coronel PNP de doparla y violarla.

Pánico en SJL por rotura de tubería de gas que pasa debajo del río Rímac.

Cajamarca: Cae banda que asaltaban a transeúntes usando una pistola falsa.

Cálidda anunció inicio de trabajos de reparación por fuga de GNV en SJL.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 07 de Agosto de 2025.

Bomberos reportaron que fuga de GNV está controlado y no hay riesgo de explosión.

¡Exclusivo! Sereno de SJM patrulla por las noches y siembre el terror robando de día.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.