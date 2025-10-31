GRABADO el 31-10-2025

VMT: incautan toneladas de pirotécnicos ocultos en camión frigorífico

En Villa María del Triunfo, la Policía Nacional incautó una gran cantidad de pirotécnicos como tortas, bazucas y cohetes que eran transportados ocultos en jabas de pescado dentro de un camión frigorífico. Los productos no contaban con las licencias ni permisos requeridos, por lo que dos personas fueron detenidas y el material fue trasladado a Sucamec para su destrucción.



Entérate de lo último del acontecer nacional e internacional en NoticiasAhora.



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, CONSEJO DE MINISTROS, JOSÉ JERÍ, PRESIDENTE JOSÉ JERÍ

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mediodía, sábado 31 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, sábado 31 de octubre del 2025.

TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 1 de noviembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: "Habla Perú", sábado 1 de noviembre del 2025.

EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 1 de noviembre del 2025.

"Estado de emergencia Lima - Callao": reporte hoy, viernes 31 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, viernes 31 de octubre del 2025.

TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 31 de octubre del 2025.

EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 31 de octubre del 2025.

Geomundo por TVPerú Noticias EN VIVO, hoy 31 de octubre del 2025.

VMT: incautan toneladas de pirotécnicos ocultos en camión frigorífico.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 31 de octubre del 2025.

Chosica: ATU interviene transporte informal y detecta fallas que ponían en riesgo a pasajeros.

Presidente José Jerí anuncia incremento de presupuesto de comedores populares y ollas comunes.

JNE: hoy vence plazo para inscripción de candidatos a elecciones primarias.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.