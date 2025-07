GRABADO el 08-07-2025

Premier Eduardo Arana: La ley se tiene que cumplir

¡No habrá marcha atrás! El presidente del consejo de ministros, Eduardo Arana, señalo que la toma de carreteras por parte de los mineros artesanales en todo el país, no sería una medida legal de protesta. Aseguro que durante aproximadamente cuatro años el estado les brindo la posibilidad a los mineros de formalizarse, plazo que no supo ser bien aprovechado por esta parte de la población.



El premier indico que de los ochenta y cuatro mil REINFOS, solo aproximadamente cincuenta mil ya no podrán ser utilizado para realizar labores de minería artesanal.



Tomo como ejemplo a la provincia de Pataz en la región la Libertad, aseguro que la informalidad de la minería ha generado crímenes y disputas por la obtención de los minerales que se extraen en estas minas.



Eduardo Arana enfatizo que, si la comisión de energía y minas del congreso de la república aprueba la ley MAPE, esta medida debería beneficiar tanto a los mineros como a la ciudadanía.



Estas declaraciones fueron brindadas por el premier, luego de la ceremonia de entrega por parte del gobierno regional de la Libertad al ministerio de justicia, para la construcción de un nuevo centro penitenciario en el distrito de Quiruvilca.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Premier Eduardo Arana: La ley se tiene que cumplir.

Madre de 10 hijos muere tras caer auto sobre techo de su casa.

Eliminan más de 1600 kg de medicamento falsificado y vencido.

Seis sujetos armados maniatan a familia y roban dinero.

Tres hermanos buscan a sus padres y apelan a la solidaridad ciudadana.

Firman convenio de entrega de terreno para nuevo penal.

Maestros rurales pagan cupos extorsivos.

Incautan armas de guerra de socavón de oro.

Condenan a 12 años a sujeto que robó en un minimarket.

¿Camioneta policial llevando ollas a un local de eventos?.

Tras intensa persecución, la PNP detuvo a dos sujetos.

Detienen a menor que asesinó a chofer de emp. transp. Diez Ases.

Inspeccionan avances en construcción de nueva sede del Gore.

Mujer queda grave tras ataque feminicida del padre de sus hijos.

Dos amagos de incendio alertaron a vecinos de la av. Larco.

Además hoy día 09 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.