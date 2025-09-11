GRABADO el 11-09-2025

Presidenta Boluarte participa en inauguración de Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios

La presidenta de la república, Dina Boluarte, participó en la inauguración de la Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Lima.



Acompañaron a la mandataria, el titular del Consejo de Ministros, Eduardo Arana y el presidente del Congreso, José Jerí. Esta conferencia es organizada por el Congreso de la República y la Unión Interparlamentaria (UIP).



