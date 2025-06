GRABADO el 27-06-2025

ROBERTO MOSQUERA: Pelea callejera, el dolor de España 82, salida con pistola de Colombia lafedecuto

RobertoMosquera es el invitado especial de esta semana en lafedecuto , donde el técnico peruano nos contará acerca de toda su etapa cómo jugador de fútbol profesional y también nos contará sobre la gran amistad que tiene con Julio Cesar Uribe. Nos hablará acerca de su infancia y su gran carrera como jugador a nivel nacional e internacional. No te puedes perder este tremendo programa sobrino, que trae harto aguadito como les encanta.



00:00 INICIO

05:29 ROBERTO MOSQUERA VIENE DE UNA FAMILIA DE DEPORTISTAS

10:07 ROBERTO MOSQUERA TIENE NACIONALIDAD COLOMBIANA, LA HISTORIA DE COMO CONOCIO A URIBE Y LLEGO A CRISTAL

16:49 ROBERTO MOSQUERA Y LAS DIVISIONES MENORES EN CRISTAL, ADEMAS DE LA VEZ QUE JULIO CESAR URIBE LO LLEVO A JUGAR AL BARRIO

20:03 LA HISTORIA DE AMOR DE LOS PADRES DE ROBERTO MOSQUERA

25:12 ROBERTO MOSQUERA NOS CUENTA DE SU ETAPA ESCOLAR

28:38 ROBERTO MOSQUERA HABLA SOBRE JULIO CESAR URIBE Y SU AMITAD EN CRISTAL

31:50 ROBERTO MOSQUERA NOS CUENTA DE SUS TITULOS CON CRISTAL Y RECUERDA ANECDOTA

33:17 MOSQUERA RECUERDA SU TITULO CON BINACIONAL Y LOS MOMENTOS QUE HA PASADO COMO ENTRENADOR

44:04 MOSQUERA SE FUE A JUGAR A TALLERES DE ARGENTINA

46:23 MOSQUERA LLEGO AL CIELO CUANDO FICHO POR DEPORTIVO CALI DE COLOMBIA

49:29 MOSQUERA TAMBIEN JUGO EN EL ONCE CALDAS DE COLOMBIA Y SE TOMA UN TIEMPO PARA HABLAR DE SUS HIJOS

52:04 MOSQUERA Y LO QUE PIENSA DEL LOOK DEL PROFE CASTILLO DEL BARCELONA DE ECUADOR

53:48 MOSQUERA LLEGO AL SAN AGUSTIN PARA VOLVERLO CAMPEON

55:27 MOSQUERA RECUERDA EL TITULO CON BINACIONAL Y LA SENSIBLE MUERTE DE JUAN PABLO VERGARA

01:03:14 MOSQUERA NOS CUENTA SOBRE SU ETAPA EN CUCUTA DE COLOMBIA, NO LE FUE COMO ESPERABA

01:05:03 MOSQUERA REGRESO A SAN AGUSTIN Y SE RETIRO EN PRIMERA

01:08:51 MOSQUERA NOS HABLA ACERCA DE SU ETAPA COMO JUGADOR DE LA SELECCION

01:15:10 MOSQUERA DICE QUE NO LE COSTO DEJAR EL FUTBOL PROFESIONAL Y EXPLICA LAS RAZONES



