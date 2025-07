GRABADO el 02-07-2025

Ministro de Justicia sobre incidentes en Arequipa: Unas cuantas piedras no nos afectan

En medio de la llegada del ministro de Vivienda, Durich Whittembury a Arequipa para entregar títulos de propiedad, los ciudadanos comenzaron a lanzarle huevos y piedras, pensando que en el vehículo se encontraba Dina Boluarte.



Ante esta situación, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan Alcántara, minimizó los hechos contra las autoridades del Gobierno, y aseguró que este tipo de incidentes no frenarán el trabajo del Ejecutivo en beneficio de los peruanos.



Unas cuantas piedras no va a permitir frenar el importante trabajo que viene realizando el Poder Ejecutivo. Lamentamos que haya pequeños grupos que azucen a peruanos contra otros peruanos () Las piedras que lancen algunos desadaptados no nos desanimará, mencionó.



FAMILIARES PIDEN JUSTICIA



A más de dos años de haberse realizado las protestas en el interior del Perú luego de la designación de Dina Boluarte que terminó con la vida de más de 70 ciudadanos, las familias que perdieron a un pariente alzaron su voz de protesta contra los integrantes del Gobierno, exigiendo justicia.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 02/07/2025



Desde 24 Horas

Además hoy día 03 de Julio

