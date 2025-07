GRABADO el 21-07-2025

Noticias del 21 de julio: 75 MIL MILLONES AL ICE PARA PERSEGUIR MIGRANTES Noticiero

Esta semana, el presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, firmó la polémica OneBigBeautifulBill, una ley que inyectará US 75.000 millones al ServicioDeInmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta suma histórica permitirá duplicar la capacidad de detención, contratar más de 10.000 nuevos agentes, y lanzar una ofensiva nacional para detectar, arrestar y deportar inmigrantes sin documentos. La medida ha sido calificada por activistas como una amenaza directa a los derechoshumanos y al debido proceso legal.



Simultáneamente, el narcotraficante ecuatoriano AdolfoMacías, alias Fito y cabecilla de la banda criminal LosChoneros, fue extraditado a Nueva York. Allí se declaró no culpable de los siete cargos relacionados con narcotráfico, crimen organizado y asesinatos por encargo. Su comparecencia marca un nuevo capítulo en la cooperación judicial entre Ecuador y EE.UU.



En México, más de un centenar de personas marcharon por las calles del sur de CDMX para protestar contra la gentrificación, acusando que el Mundial2026 ha disparado los precios de la vivienda y generado desplazamiento social en zonas como Roma, Condesa y Coyoacán. La manifestación se centró en el icónico EstadioAzteca, una de las sedes confirmadas para el torneo.



Por último, en una tragedia aérea ocurrida en Daca, Bangladesh, un avión militar modelo F-7 BGI de la FuerzaAérea se estrelló contra un campus universitario. El saldo inicial: 19 muertos y 164 heridos, muchos de ellos estudiantes. El gobierno ha iniciado una investigación oficial para esclarecer si se trató de una falla técnica en el sistema de navegación o un error humano durante una misión de entrenamiento.



