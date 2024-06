Una dinamita fue colocada y encendida en esta vivienda donde reside una prestamista, ubicada en la Urb. La Noria. Los daños van desde la puerta hasta la ventana, las cuales quedaron inutilizables y destrozadas.



Este atentado pudo haber terminado con una víctima mortal, ya que, según vecinos, la prestamista y residente del lugar dormía en la parte delantera de la vivienda.



Vecinos de la Urb. La Noria expresaron su molestia debido a que, según su versión, en la zona no hay presencia policial, y en este caso en particular, cuando hicieron el llamado tras la detonación, no se presentó la policía.



Las detonaciones se están volviendo algo común para los trujillanos, lo cual es un índice alarmante y preocupante.



