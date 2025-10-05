GRABADO el 05-10-2025

San Marcos: previas a examen de admisión EnVivoLR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) continúa este domingo 5 de octubre con su proceso de admisión 2026-I. Así se vive la antesala de esta importante jornada académica.



Suscríbete SIN COSTO a La República Noticias y entérate de las noticias del Perú EN VIVO: https://www.youtube.com/watch?vnZ2ItN4N-FglistPL2Th6SP9ZqWGOIa3T98bCLQLiGb7TJYPZindex1



¿Tienes una denuncia o quieres reportar un hecho? Escríbenos al WhatsApp de La República https://wa.me/51941000000.



Noticias Perú, Perú hoy, Noticias en vivo, Último minuto, Lo último, Urgente, Noticias peruanas en vivo, streaming Perú, La República, El Popular, Líbero, Noticieros en Perú



San Marcos

Examen de admisión

CAOS en VÍA EXPRESA SUR: obra de LÓPEZ ALIAGA agrava el tráfico en Lima.

EN VIVO: Claudia Sheinbaum rinde su informe de primer año en el Zócalo CDMX endirectolr.

Sexta marcha de la Generación Z en Lima EnVivoLR.

ASÍ RESPONDE VENZUELA tras ATAQUE de EE.UU. en sus COSTAS LR.

Así fue el primer recorrido del Señor de los Milagros LR.

Israel y Hamás negociarán en Egipto el plan de paz propuesto por Trump LR.

LO ÚLTIMO: NUEVO PARO PARA MAÑANA 06 DE OCTUBRE TRAS ASESINAT DE CHÓFER LR.

UNIVERSITARIO vs. JUAN PABLO II: fecha, hora y canal LR.

ASÍ OPERA EL LAVADO CHAVISTA EN EE.UU. LR.

Entrevista a SILVANA CARRIÓN ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.

San Marcos: previas a examen de admisión EnVivoLR.

'Generación Z': marcha al Congreso hoy 4 de octubre EnVivoLR.

Trump NO TOLERARÁ a Hamás si dificulta liberación de rehenes Noticias del 2 de octubre del 2025 LR.

SEÑOR de los MILAGROS EN VIVO: PRIMER RECORRIDO HOY EnDirectoLR.

Trump amenaza a Hamás que no TOLERARÁ demoras para acuerdo de paz en Gaza LR.

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.