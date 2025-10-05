GRABADO el 05-10-2025

San Marcos: previas a examen de admisión EnVivoLR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) continúa este domingo 5 de octubre con su proceso de admisión 2026-I. Así se vive la antesala de esta importante jornada académica.

Suscríbete SIN COSTO a La República Noticias y entérate de las noticias del Perú EN VIVO: https://www.youtube.com/watch?vnZ2ItN4N-FglistPL2Th6SP9ZqWGOIa3T98bCLQLiGb7TJYPZindex1

¿Tienes una denuncia o quieres reportar un hecho? Escríbenos al WhatsApp de La República https://wa.me/51941000000.

Noticias Perú, Perú hoy, Noticias en vivo, Último minuto, Lo último, Urgente, Noticias peruanas en vivo, streaming Perú, La República, El Popular, Líbero, Noticieros en Perú

San Marcos
Examen de admisión

Desde La República - LR+

CAOS en VÍA EXPRESA SUR: obra de LÓPEZ ALIAGA agrava el tráfico en Lima.

EN VIVO: Claudia Sheinbaum rinde su informe de primer año en el Zócalo CDMX endirectolr.

Sexta marcha de la Generación Z en Lima EnVivoLR.

ASÍ RESPONDE VENZUELA tras ATAQUE de EE.UU. en sus COSTAS LR.

Así fue el primer recorrido del Señor de los Milagros LR.

Israel y Hamás negociarán en Egipto el plan de paz propuesto por Trump LR.

LO ÚLTIMO: NUEVO PARO PARA MAÑANA 06 DE OCTUBRE TRAS ASESINAT DE CHÓFER LR.

UNIVERSITARIO vs. JUAN PABLO II: fecha, hora y canal LR.

ASÍ OPERA EL LAVADO CHAVISTA EN EE.UU. LR.

Entrevista a SILVANA CARRIÓN ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.

San Marcos: previas a examen de admisión EnVivoLR.

'Generación Z': marcha al Congreso hoy 4 de octubre EnVivoLR.

Trump NO TOLERARÁ a Hamás si dificulta liberación de rehenes Noticias del 2 de octubre del 2025 LR.

SEÑOR de los MILAGROS EN VIVO: PRIMER RECORRIDO HOY EnDirectoLR.

Trump amenaza a Hamás que no TOLERARÁ demoras para acuerdo de paz en Gaza LR.

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

CAOS en VÍA EXPRESA SUR: obra de LÓPEZ ALIAGA agrava el tráfico en Lima

video

EN VIVO: Claudia Sheinbaum rinde su informe de primer año en el Zócalo CDMX endirectolr

video

Sexta marcha de la Generación Z en Lima EnVivoLR

video

ASÍ RESPONDE VENZUELA tras ATAQUE de EE.UU. en sus COSTAS LR

video

Así fue el primer recorrido del Señor de los Milagros LR

video

Israel y Hamás negociarán en Egipto el plan de paz propuesto por Trump LR

video

LO ÚLTIMO: NUEVO PARO PARA MAÑANA 06 DE OCTUBRE TRAS ASESINAT DE CHÓFER LR

video

UNIVERSITARIO vs. JUAN PABLO II: fecha, hora y canal LR

video

ASÍ OPERA EL LAVADO CHAVISTA EN EE.UU. LR

video

Entrevista a SILVANA CARRIÓN ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

video

San Marcos: previas a examen de admisión EnVivoLR

video

'Generación Z': marcha al Congreso hoy 4 de octubre EnVivoLR

video

Trump NO TOLERARÁ a Hamás si dificulta liberación de rehenes Noticias del 2 de octubre del 2025 LR

video

SEÑOR de los MILAGROS EN VIVO: PRIMER RECORRIDO HOY EnDirectoLR

video

Trump amenaza a Hamás que no TOLERARÁ demoras para acuerdo de paz en Gaza LR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de la Arquitectura

Día Mundial de la Arquitectura

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día Mundial del Hábitat

Día Mundial del Hábitat

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 06 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.47
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo