GRABADO el 21-07-2025

Alianzas, ELECCIONES y un TREN de INSULTOS Sin Guion con Rosa María Palacios

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg

Rosa María Palacios hoy en SinGuion:

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y UN TREN DE INSULTOS TRAS REPORTAJE

Tras la publicación de un reportaje que reveló el estado real de los trenes, simpatizantes de López Aliaga atacaron la fachada de La República. El alcalde aún se niega a responder técnicamente y no se ha reunido con el MTC. ¿Por qué tanto secretismo con el contrato del tren? ¿Y quién le teme a la transparencia?



SE DEFINEN LAS ALIANZAS PARA LAS ELECCIONES 2026

Algunos partidos ya confirmaron sus coaliciones, mientras otros continúan negociando en la sombra. ¿Cuál será la próxima fórmula presidencial?



NUEVA INVESTIGACIÓN CONTRA DINA BOLUARTE

La presidenta enfrenta una nueva indagación preliminar por presuntas irregularidades. Esta vez, por supuesto financiamiento ilícito a partidos. ¿Qué pasará con este nuevo caso?



ENTREVISTA A DIANA GONZALES - VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS

Habla sobre la mesa técnica con mineros artesanales e informalidad.

No se puede hablar de incentivos si no se han sentado todos los sectores a la mesa (técnica)



Entérate más aquí:

Mesa Directiva: José Cueto VS José Jerí https://larepublica.pe/politica/2025/07/20/congreso-jose-cueto-versus-jose-jeri-los-hilos-e-intereses-que-se-mueven-por-la-mesa-directiva-hnews-1555093

Simpatizantes de Rafael López Aliaga dañan fachada de La República https://larepublica.pe/politica/2025/07/19/simpatizantes-de-rafael-lopez-aliaga-danan-fachada-de-la-republica-tras-revelar-verdadero-estado-de-trenes-tren-caltrain-hnews-1691703



Dale like, comenta y suscríbete para no perderte ningún episodio de SinGuion con Rosa María Palacios.



RafaelLópezAliaga Elecciones2026 DinaBoluarte MesaDirectiva MineríaPerú CongresoPerú RosaMaríaPalacios SinGuion NoticiasPerú LaRepública



TE PUEDE INTERESAR



MUNI LIMA amenaza a LA REPÚBLICA por exhibir estado real de los VAGONES https://youtube.com/live/BWg8gAaWUBQ

MUNICIPALIDAD DE LIMA ACUSA A LA REPÚBLICA DE SABOTAJE A TRENES https://youtube.com/live/3h5BnsJhPw

Un TREN de PROBLEMAS que no termina y DINA BOLUARTE quiere unidad https://youtube.com/live/5kiEtHifKMc



Elecciones2026 RLA RafaelLópezAliaga CasoTrenes CongresoPerú DianaGonzales ActualidadPeruana JusticiaPerú MTC MunicipalidadDeLima



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública

RMP sobre los TRENES DE RLA: "¿ES DONACIÓN? NO, ES VENTA SinGuion HNewsLR.

Tu investigación empieza aquí Observa.pe.

PERIODISTA DE LA REPÚBLICA RECIBE AMENAZAS POR REPORTAJE SinGuion HNewsLR.

PERIODISTAS bajo AMENAZA y TRENES bajo sospecha ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD.

Korina Rivadeneira rompe su silencio tras tocamientos en show en vivo LR.

Avión militar cae sobre colegio y deja 16 muertos en Bangladesh LR.

Alianzas, ELECCIONES y un TREN de INSULTOS Sin Guion con Rosa María Palacios.

Camión cisterna sufre accidente al intentar subir colina en Puente Piedra shorts lr.

Atrapan a sujeto vestido de mujer grabando a alumnos dentro de colegio en Miraflores shorts lr.

CONGRESISTA fue sorprendida por un pequeño cerdo que la mordió mientras lo sostenía shorts lr.

CLAUDIA SHEINBAUM EN VIVO en LA MAÑANERA de HOY, 21 de julio de 2025 EnDirectoLR.

Transportistas SE UNEN y anuncian PARO NACIONAL el 27 y 28 de julio en RECHAZO a BOLUARTE LR.

PAPA LEÓN XIV implora CESE de BARBARIE en FRANJA DE GAZA Noticias del 20 de julio de 2025 LR.

PAPA LEÓN XIV implora CESE de BARBARIE en FRANJA DE GAZA Noticias del 20 de julio de 2025 LR.

Tren de LÓPEZ ALIAGA: documentos de CALTRAIN revelan que no fue donado, sino vendido HardNews.

Además hoy día 21 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.