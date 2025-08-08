GRABADO el 09-08-2025

4 de cada 10 obras públicas en Perú no avanzan: causas y consecuencias ROTATIVARPP ENTREVISTA

Sergio de la Piedra, docente de Macroeconomía de la Universidad de Lima, analiza la preocupante ejecución cero en la inversión pública del Perú. Un estudio del Consejo Privado de Competitividad revela que 4 de cada 10 obras, pese a estar aprobadas y con presupuesto asignado, no registran ningún avance.

ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 9/08/2025.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 9/08/2025 ADNRPP.

4 de cada 10 obras públicas en Perú no avanzan: causas y consecuencias ROTATIVARPP ENTREVISTA.

SANTA ROSA: ¿Cómo impacta el conflicto diplomático en la vida diaria? ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 9/08/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO ESPACIO VITAL VITALRPP 9/08/2025.

ENVIVO SENCILLO Y AL BOLSILLO 9/08/2025 SENCILLOYALBOLSILLO.

ENVIVO DIALOGOFERPP 9/08/2025.

Matías Succar será el 9 de Alianza Lima ante Ayacucho: Tiene que demostrar ShortRPP.

Cristian Benavente en Cristal: ¿Refuerzo o complemento? SHORTRPP.

Petro usa cortina de humo ante crisis interna, afirma periodista colombiana PDFRPP.

¿Sporting Cristal es CANDIDATO al Clausura con Benavente? VamosalVAR SEGMENTO.

Abogado de Patricia Benavides pide acción inmediata contra Delia Espinoza PDFRPP ENTREVISTA.

ENVIVOLa 'U' y Cristal por la punta. Alianza visita a AyacuchoVamosAlVar 8/08/2025.

Tratados internacionales avalan soberanía de Perú en Santa Rosa, afirma Aragón PDFRPP ENTREVISTA.

Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Bomba atómica sobre Nagasaki

Bomba atómica sobre Nagasaki

Día Internacional de Coworking

Día Internacional de Coworking

Feria Taurina en el distrito de Matara (Cajamarca)

Feria Taurina en el distrito de Matara (Cajamarca)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca

Establecimiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca

