GRABADO el 19-08-2025

¿Ampliación del registro para la formalización minera hasta 2026? ROTATIVARPP ENTREVISTA

Víctor Cutipa, nuevo presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, ha expresado su apoyo para ampliar el Reinfo hasta diciembre de 2026. Karina Garay, vocera del Observatorio de Minería Ilegal, señaló que esta extensión podría ser posible si no se logra aprobar una legislación apropiada. Además, cuestionó la neutralidad de Cutipa, sugiriendo que sus vínculos con la minería informal podrían influir en la efectividad de las nuevas leyes.



