GRABADO el 02-07-2025

Algunos llevaban 3 años ahí: Encuentran más de 300 cuerpos momificados dentro de cuartos en México

¿Casi 400 familias no cremaron a sus fallecidos? Las autoridades de México hallaron algo de terror: 383 cuerpos embalsamados estaban dentro de dos cuartos en un terreno. Investigan a 5 funerarias por este caso.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

ALEXANDRA GRANDE: KARATECA PERUANA DENUNCIA SER VÍCTIMA DE EXTORSIÓN.

JUICIO ORAL CONTRA MARTÍN VIZCARRA POR DELITO DE COLUSIÓN AGRAVADA.

"No tienen límites": Alexandra Grande es extorsionada por los 'Injertos del Cono Norte'.

Perro aterroriza a vecinos y dueño no se quiere hacer responsable.

Presunta red de proxenetismo en el Congreso: Nuevos hallazgos del asesinato de Andrea Vidal.

"El pueblo lo está esperando": Bancada Podemos pide acelerar debate sobre retiro de AFP.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MIÉRCOLES 01 DE JULIO DEL 2025.

MINISTROS BRINDAN CONFERENCIA DE PRENSA TRAS CONSEJO.

Algunos llevaban 3 años ahí: Encuentran más de 300 cuerpos momificados dentro de cuartos en México.

Ingeniero detenido por poseer pornografía infantil: La alerta llegó desde Estados Unidos:.

¿Campamentos 'fachada'? Conoce más sobre estos puntos cerca al río Nanay en nuestro documental..

Peruano fugó de la cárcel de San Pedro en La Paz, Bolivia. (Fuente) AIL: UNITEL.

Lluvias causan derrumbe de muro de piedras: Cayeron y dañaron casas en el Rímac.

SUSANA VILLARÁN: ¿CÓMO QUEDA SU JUICIO TRAS MUERTE DE TESTIGO? HABLA SU ABOGADA.

¿INCERTIDUMBRE EN EL SISTEMA FINANCIERO? CAJAS MUNICIPALES SE PRONUNCIAN POR PROYECTO DE LEY.

Además hoy día 03 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.