GRABADO el 30-10-2025

Breña: Acaban con la vida de un hombre al interior de un vehículo

En el distrito de Breña, sujetos acabaron con la vida de un hombre al interior de un vehículo. Peritos de criminalística realizan las diligencias correspondientes.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Alcalde de Santa María del Mar sobre peajes: "no tienen sustento técnico ni económico".

Hoy se estrena "Chavín de Huántar: El Rescate del Siglo" en los cines peruanos.

Reniec niega vulneración a su base de datos: "Se han tomado las medidas de seguridad".

Jorge Chávez Cotrina propone crear comisión para analizar las leyes "pro crimen".

Jorge Chávez Cotrina sobre José Jerí: "Se ha dado cuenta que la situación no da para más".

Chiclayo: Largas filas para acceder a citas para diagnóstico de imágenes.

Reniec niega vulneración a su base de datos: "Se han tomado las medidas de seguridad".

Fiscal Chávez Cotrina asegura que en 2026 el país tendrá un menor índice de criminalidad.

Nicolás Lúcar: "Los ciudadanos estamos agobiados por la delincuencia y necesitamos respuestas".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 30/10/25.

Nicolás Lúcar sobre la PNP: "¿Cómo le transmites información a alguien en quien no confías?".

Conductores respaldan suspensión del cobro de peajes: "Es una maravilla".

Breña: Acaban con la vida de un hombre al interior de un vehículo.

Fiscal Chávez Cotrina asegura que en 2026 el país tendrá un menor índice de criminalidad.

Jorge Chávez Cotrina: "Hemos desactivado casi en su totalidad al Tren de Aragua".

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Alcalde de Santa María del Mar sobre peajes: "no tienen sustento técnico ni económico"

video

Hoy se estrena "Chavín de Huántar: El Rescate del Siglo" en los cines peruanos

video

Reniec niega vulneración a su base de datos: "Se han tomado las medidas de seguridad"

video

Jorge Chávez Cotrina propone crear comisión para analizar las leyes "pro crimen"

video

Jorge Chávez Cotrina sobre José Jerí: "Se ha dado cuenta que la situación no da para más"

video

Chiclayo: Largas filas para acceder a citas para diagnóstico de imágenes

video

Reniec niega vulneración a su base de datos: "Se han tomado las medidas de seguridad"

video

Fiscal Chávez Cotrina asegura que en 2026 el país tendrá un menor índice de criminalidad

video

Nicolás Lúcar: "Los ciudadanos estamos agobiados por la delincuencia y necesitamos respuestas"

video

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 30/10/25

video

Nicolás Lúcar sobre la PNP: "¿Cómo le transmites información a alguien en quien no confías?"

video

Conductores respaldan suspensión del cobro de peajes: "Es una maravilla"

video

Breña: Acaban con la vida de un hombre al interior de un vehículo

video

Fiscal Chávez Cotrina asegura que en 2026 el país tendrá un menor índice de criminalidad

video

Jorge Chávez Cotrina: "Hemos desactivado casi en su totalidad al Tren de Aragua"

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 30 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

20º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo