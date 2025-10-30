GRABADO el 30-10-2025

Cae presunto clan familiar dedicado al contrabando: Incautan 13 predios

En un operativo conjunto en Barrios Altos, la Policía Nacional y el Ministerio Público incautaron 13 predios de un presunto clan familiar dedicado al delito de contrabando.



Noticias del Perú y actualidad, política.



