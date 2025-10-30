GRABADO el 30-10-2025

Cae presunto clan familiar dedicado al contrabando: Incautan 13 predios

En un operativo conjunto en Barrios Altos, la Policía Nacional y el Ministerio Público incautaron 13 predios de un presunto clan familiar dedicado al delito de contrabando.

Noticias del Perú y actualidad, política.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 30/10/25.

Nicolás Lúcar señaló que un sector está "tratando de controlar todas las instituciones".

Mercados de Lima y Callao acatarán paro el 6 de noviembre: Denuncian presuntos abusos de Sedapal.

Trujillo: Extorsionadores detonaron artefactos explosivos en centro clínico.

Arequipa: liberan a cajero que denunció a policías por sembrarle droga.

Cae banda Los Intocables del Transporte liderada por funcionario del GORE Tumbes.

Cae presunto clan familiar dedicado al contrabando: Incautan 13 predios.

Suspenden cobro de peajes en Villa y Punta Negra: "Se debió declarar la nulidad de los contratos".

VES: Rutas de Lima deja de cobrar peaje en Villa tras decisión del Poder Judicial.

Oyentes de Exitosa disfrutan de un sabroso Desayuno al volante por su fiel sintonía.

SJM: Pasajeros captan preciso instante en que delincuentes roban camioneta en plena vía pública.

Tomás Gálvez ordena retiro de vehículos y resguardo de Delia Espinoza.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

