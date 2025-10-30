Cae presunto clan familiar dedicado al contrabando: Incautan 13 predios
En un operativo conjunto en Barrios Altos, la Policía Nacional y el Ministerio Público incautaron 13 predios de un presunto clan familiar dedicado al delito de contrabando.
Noticias del Perú y actualidad, política.
Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:
Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800
Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!
Corporación Universal
ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú
Desde Exitosa Noticias
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 30/10/25.
Nicolás Lúcar señaló que un sector está "tratando de controlar todas las instituciones".
Nicolás Lúcar señaló que un sector está "tratando de controlar todas las instituciones".
Mercados de Lima y Callao acatarán paro el 6 de noviembre: Denuncian presuntos abusos de Sedapal.
Trujillo: Extorsionadores detonaron artefactos explosivos en centro clínico.
Arequipa: liberan a cajero que denunció a policías por sembrarle droga.
Mercados de Lima y Callao acatarán paro el 6 de noviembre: Denuncian presuntos abusos de Sedapal.
Cae banda Los Intocables del Transporte liderada por funcionario del GORE Tumbes.
Cae presunto clan familiar dedicado al contrabando: Incautan 13 predios.
Suspenden cobro de peajes en Villa y Punta Negra: "Se debió declarar la nulidad de los contratos".
VES: Rutas de Lima deja de cobrar peaje en Villa tras decisión del Poder Judicial.
Suspenden cobro de peajes en Villa y Punta Negra: "Se debió declarar la nulidad de los contratos".
Oyentes de Exitosa disfrutan de un sabroso Desayuno al volante por su fiel sintonía.
SJM: Pasajeros captan preciso instante en que delincuentes roban camioneta en plena vía pública.
Tomás Gálvez ordena retiro de vehículos y resguardo de Delia Espinoza.
Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.
Exitosa Noticias
Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.