GRABADO el 18-06-2025

Noticias del 18 de junio: RUSIA ADVIERTE A EE.UU. NO INTERVENGA EN GUERRA IRÁN-ISRAEL Noticiero

El gobierno de Rusia advirtió que una intervención directa de EstadosUnidos en el conflicto entre Israel e Irán desestabilizaría radicalmente toda la situación. La advertencia, emitida por el viceministro de Exteriores SerguéiRiabkov, busca frenar cualquier acción militar estadounidense que respalde los ataques israelíes en Teherán. Moscú alertó que este tipo de participación podría generar una reacción en cadena con consecuencias globales impredecibles.



Desde el avión presidencial, el presidente DonaldTrump aseguró haber entregado a Irán el ultimátum definitivo, dejando abierta la posibilidad de una intervención militar directa. Trump insiste en que Irán debe rendirse incondicionalmente, y advierte que no habrá tolerancia ante un programa nuclear que desafíe los intereses de seguridad de Occidente. Aún sin confirmar un ataque, el despliegue aéreo estadounidense en Medio Oriente continúa creciendo.



En respuesta, el ayatolá AlíJamenei declaró firmemente que Irán no se rendirá jamás frente a las exigencias de Estados Unidos e Israel. El líder supremo aseguró que cualquier ofensiva por parte de Washington será respondida con consecuencias irreparables, reiterando que la nación iraní no es de las que se rinden. El mensaje fue publicado en su página oficial y replicado por medios estatales como muestra de unidad nacional.



En paralelo, el ejército de Israel confirmó el ataque a un centro de producción de centrifugadoras de uranio en Teherán, junto a instalaciones de misiles tierratierra. Según fuentes militares, el operativo aéreo incluyó más de 50 aeronaves y logró impactar objetivos estratégicos relacionados con el programa nuclear iraní. La AIEA evalúa los daños mientras aumenta la tensión internacional por la posible liberación de material radioactivo.



Finalmente, en Estados Unidos, BradLander actual contralor y candidato demócrata a la alcaldía de NuevaYork fue liberado sin cargos horas después de ser arrestado por agentes federales dentro de una corte de inmigración en Manhattan. Lander había intervenido mientras se detenía a un inmigrante y afirmó que su actuación fue un gesto de solidaridad con la comunidad migrante. El incidente ha sido ampliamente comentado en medios nacionales y redes sociales.



noticiashoy breakingnews rusia estadosunidos trump iran israel jamenei ultimatum bombardeonuclear centrifugadoras teherán intervenciónmilitar AIEA bradlander nuevayork inmigración conflictoglobal geopolítica tensiónregional



Rusia EE.UU. advertencia

Trump ultimátum Irán

Jamenei no rendición

Israel ataca Teherán

centrifugadoras iraníes

bombardeo nuclear

conflicto IsraelIrán

intervención militar USA

Entérate más en: https://gestion.pe/



noticiasinternacionales mundo diariogestión economía

Desde Diario Gestión

GUERRA ISRAEL-IRÁN: RUSIA LANZA ADVERTENCIA A ESTADOS UNIDOS Gestión.

Las 5 noticias de hoy 18 de junio: RUSIA LANZA ADVERTENCIA A EE.UU Gestión.

Noticias del 18 de junio: RUSIA ADVIERTE A EE.UU. NO INTERVENGA EN GUERRA IRÁN-ISRAEL Noticiero.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del miércoles 18 de junio 2025.

GUERRA ISRAEL-IRÁN: Ex heredero de IRÁN pide que derroquen al régimen de IRÁN Gestión.

GUERRA ISRAEL-IRÁN: ALI JAMENEI asegura que NO SE RENDIRÁ ante ESTADOS UNIDOS ni ISRAEL Gestión.

Economía Circular en Perú: lecciones y retos para impulsar su avance Diálogos de Gestión.

GUERRA ISRAEL vs IRÁN: ¿y ahora qué pasará? Noticias EN VIVO.

¿Qué convierte al PLAN NUCLEAR de IRÁN en un PELIGRO LETAL para el MUNDO? Gestión.

Noticias del 17 de junio: TRUMP ANALIZA USAR FUERZAS ARMADAS DE EE.UU. CONTRA IRÁN Noticiero.

Las 5 noticias de hoy 17 de junio: POTENCIAS ORDENAN EVACUACIÓN DE IRÁN E ISRAEL Gestión.

FBI y ICE detienen a candidato a alcaldía por obstruir detención de migrantes Gestión.

Pánico en Indonesia: volcán Lewotobi lanza ceniza a más de 1 km Gestión.

Noticias del 17 de junio: CHINA, EE.UU. Y RUSIA ORDENAN EVACUACIÓN DE IRÁN E ISRAEL Noticiero.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del martes 17 de junio 2025.

Además hoy día 19 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.