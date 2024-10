El exministro del Interior, Cluber Aliaga, expresó su preocupación por la falta de resultados tras más de una semana de haberse declarado el estado de emergencia en varios distritos de Lima y Callao debido al aumento de extorsiones y asesinatos.



En una entrevista con 2024 en 24 Horas, Aliaga afirmó que las decisiones del Gobierno son repetitivas y no han logrado efectos concretos. "El Gobierno se está debilitando porque lo máximo que puede hacer es declarar el estado de emergencia, pero eso no está funcionando", comentó.



Según el exministro del Interior, la situación en la capital es crítica y requiere soluciones más efectivas. "La población está reclamando seguridad y justicia de calidad, pero estas medidas no están ofreciendo una solución efectiva", manifestó.



MALOS POLICÍAS EN LA INSTITUCIÓN



Sobre el caso de policías acusados de extorsionar a comerciantes, indicó que esta situación se debería una falta de "control" por parte del jefe de estos efectivos. "A un buen general nadie lo puede engañar, falta liderazgo, siempre ha habido malos policías", dijo.

