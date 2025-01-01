GRABADO

jose perez guadalupe jeri debe decidir para quien gobierna

Desde Latina Noticias

Christian Hudtwalcker sobre caso Trvco: "No es héroe de la democracia, pero tampoco un terrorista".

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 27 DE OCTUBRE DEL 2025.

Guerra de represalias entre Delia Espinoza y JNJ: "Buscan tener un juez amigo".

La cumbia peruana vuelve a sufrir un ataque extorsivo: Bus de Edu Lecca es baleado.

El terror se apodera de San Martín de Porres: Gimnasio es baleado por segunda vez.

Camión intentó ganarle paso a tren y terminó partido a la mitad.

Vínculo de la novia del policía asesinado con el crimen: "No se puede descartar nada".

Robacasas liberados a pesar de denuncia.

Choque entre tren y camión bloquea la Carretera Central.

Declaraciones del mayor de la comisaría tras la liberación de "robacasas".

Mujer enfrentó a robacasas, la Policía los detuvo, pero fueron liberados 72 horas después.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025.

Balean gimnasio por segunda vez.

Madre encuentra a su hijo "desaparecido" en fosa común de SJL tras dos años.

Mónica Delta sobre Congreso: "El hueco que hacen generará más pobreza y menos trabajo".

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.