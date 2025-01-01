GRABADO

jose perez guadalupe jeri debe decidir para quien gobierna

Desde Latina Noticias

Christian Hudtwalcker sobre caso Trvco: "No es héroe de la democracia, pero tampoco un terrorista".

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 27 DE OCTUBRE DEL 2025.

Guerra de represalias entre Delia Espinoza y JNJ: "Buscan tener un juez amigo".

La cumbia peruana vuelve a sufrir un ataque extorsivo: Bus de Edu Lecca es baleado.

El terror se apodera de San Martín de Porres: Gimnasio es baleado por segunda vez.

Camión intentó ganarle paso a tren y terminó partido a la mitad.

Vínculo de la novia del policía asesinado con el crimen: "No se puede descartar nada".

Robacasas liberados a pesar de denuncia.

Choque entre tren y camión bloquea la Carretera Central.

Declaraciones del mayor de la comisaría tras la liberación de "robacasas".

Mujer enfrentó a robacasas, la Policía los detuvo, pero fueron liberados 72 horas después.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025.

Balean gimnasio por segunda vez.

Madre encuentra a su hijo "desaparecido" en fosa común de SJL tras dos años.

Mónica Delta sobre Congreso: "El hueco que hacen generará más pobreza y menos trabajo".

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Nacimiento del poeta Martín Adán

Nacimiento del poeta Martín Adán

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Día de la Educación Secundaria

Día de la Educación Secundaria

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

