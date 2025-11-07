GRABADO el 07-11-2025

Una breve caminata después de comer puede favorecer la digestión SHORTRPP

En La Rotativa del Aire, el Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, explica la llamada Fart Walk, una tendencia viral que sugiere caminar después de comer para mejorar la digestión. A diferencia de otras modas sin sustento científico, esta práctica sí tiene respaldo médico: favorece la digestión, reduce la resistencia a la insulina y mejora la salud mental.


Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

