GRABADO el 25-06-2025

Noticias del 25 de junio: TRUMP ANUNCIA REUNIÓN CON IRÁN PERO RESTA IMPORTANCIA Noticiero

El presidente DonaldTrump anunció en La Haya una reunión clave con una delegación iraní la próxima semana para retomar las negociaciones nucleares, aunque reconoció que no le interesa personalmente cerrar un acuerdo si no responde a sus expectativas. Esta estrategia se inscribe en su campaña de "máxima presión", donde reitera que el ataque a las instalaciones nucleares iraníes con bombas bunker buster dejó el programa iraní enteramente inoperativo y lo calificó de un éxito monumental.



Desde Teherán, el portavoz EsmailBaghaei confirmó que las centrales nucleares fueron gravemente dañadas por los ataques de EE.UU. e Israel, aunque matizó que aún no se ha verificado una destrucción total ni la eliminación del Ejército nuclear iraní. Este reconocimiento sugiere una verdad a medias sobre la capacidad de Irán para reactivar su programa en el futuro.



En paralelo, en la cumbre de la OTAN en La Haya, países europeos y Canadá acordaron un aumento histórico del gasto en defensa hasta aproximadamente el 5 del PIB para 2035, una exigencia impulsada por Trump y considerada una victoria monumental. Este pacto refuerza la posición de EE.UU. dentro de la alianza y demuestra una nueva estructura de responsabilidad compartida.



Mientras tanto, medios como CNN informan que el gobierno de Trump prepara medidas para desestimar cientos de miles de solicitudes de asilo, convirtiendo a muchos migrantes en automáticamente elegibles para deportación, una evolución crítica en su estrategia migratoria . Estas decisiones complementan el endurecimiento de políticas migratorias, como permisos de trabajo suspendidos y nuevas restricciones fronterizas.



Por último, otro episodio sangriento sacudió Gaza: un nuevo ataque israelí cerca de puntos de ayuda humanitaria cobró la vida de cerca de medio centenar de civiles, con decenas de heridos, lo que reactiva la alarma internacional por la protección de zonas vulnerables.



Desde Diario Gestión

