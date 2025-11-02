GRABADO el 02-11-2025

Policía en guerra total contra la criminalidad y la extorsión Aliados por la seguridad EN VIVO

Esta semana en Aliados por la seguridad: la lucha contra el crimen no se detiene. Extorsionadores tras las rejas, carreteras protegidas, jóvenes que renacen con talento y un héroe que inspira a los más pequeños.

1 Cupo para la cárcel: la Policía le declara la guerra a la extorsión. Diversos operativos permitieron capturar a delincuentes en el preciso momento en que cobraban cupos y amenazaban a sus víctimas. Un golpe directo a las mafias que sembraban miedo.

2 Freno al delito: la Policía de Carreteras redobla esfuerzos contra el tráfico ilícito de drogas y el robo de carga pesada. Gracias a su rápida acción, se recuperaron tráileres con mercancía y se garantizan vías seguras en todo el país.

3 Oportunidad para el talento: en el centro juvenil Maranguita, una batalla de barberos reveló el potencial oculto de adolescentes que hoy buscan un nuevo rumbo. El arte y la disciplina se convierten en herramientas de cambio.

4 Nace un superhéroe: en Cerro Azul, la Policía presenta a Capi Aventuras, el personaje que enseña a los niños a cuidarse y prevenir el delito a través de cómics y actividades educativas. Una iniciativa que demuestra que la seguridad también se construye desde la infancia.



