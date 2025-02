El presidente de #Guatemala, #BernardoAr茅valo, acord贸 con el secretario de Estado de Estados Unidos, #MarcoRubio, incrementar en un 40 % los vuelos de #deportaci贸n de #migrantes, tanto guatemaltecos como de otras nacionalidades. "Hemos acordado aumentar en un 40 % el n煤mero de vuelos de personas deportadas, tanto retornados connacionales como deportados de otras nacionalidades para su repatriaci贸n. Los detalles de este proceso se discutir谩n en mesas de trabajo conjuntas", afirm贸 Ar茅valo.



Sin embargo, el mandatario dej贸 claro que Guatemala no se convertir谩 en un "tercer pa铆s seguro" y rechaz贸 aceptar criminales deportados, diferenci谩ndose de El Salvador, que ha propuesto alojar a pandilleros en sus megac谩rceles. "El tema de pa铆s seguro no existe, no fue tratado ni en contenido ni en t铆tulo. Lo que tenemos ahora es un nuevo arreglo migratorio", agreg贸.



Adem谩s, anunci贸 la creaci贸n de una Fuerza de Tarea de Control y Protecci贸n Fronteriza en los 300 kil贸metros de la frontera este del pa铆s para combatir el crimen transnacional.



Por su parte, Rubio elogi贸 el compromiso del gobierno guatemalteco con la administraci贸n Trump en materia migratoria y de seguridad. Tambi茅n destac贸 la continuidad de las relaciones diplom谩ticas entre Guatemala y Taiw谩n en un contexto de crecientes presiones internacionales.



Rubio se encuentra en una gira por Centroam茅rica, en la que ha tratado temas de migraci贸n, seguridad y la influencia de China en la regi贸n con funcionarios de Panam谩, El Salvador y Costa Rica. Este 5 de febrero, viajar谩 a Rep煤blica Dominicana, la 煤ltima escala de su recorrido por Latinoam茅rica.



En otras noticias, el Servicio de Inmigraci贸n y Ciudadan铆a de EE.UU. inform贸 sobre el arresto en Colorado de m谩s de 100 personas presuntamente vinculadas al #TrendeAragua, una de las organizaciones criminales m谩s peligrosas de la regi贸n.



#deportaciones #deportados



