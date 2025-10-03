¡CULEBRA PARA RATO! ¿Es acertada la renovación de Eryc Castillo? SEGMENTO TocoYMeVoy
Alan Diez y Jesús el Tanke Arias comentaron la renovación de La Culebra Eryc Castillo y abrieron el debate sobre qué otros jugadores debería asegurar Alianza Lima para la próxima temporada. ¿Qué fichajes necesita el club para reforzarse en el 2026?
Sintoniza TocoYMeVoy lunes a viernes a la 1:00 p.m. en el canal de YouTube de RPP
Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.
¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com
Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias
Desde RPP Noticias
ENVIVOLIGA 1: UNIVERSITARIO Y CUSCO SIGUEN EN LA LUCHA DEL CLAUSURA ¿QUIÉN SE CAE? 3ENCANCHA.
ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 03/10/2025 FCCRPP.
ENVIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 03/10/25.
ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 03/10/25 PDFRPP.
ENVIVO LAS NOTICIAS 03/10/25 NOTICIASRPP.
ENVIVO LAS COSAS COMO SON 03/10/25 LASCOSASRPP.
ENVIVO CONEXIÓN 03/10/25 CONEXIONRPP.
Tapia fuera de la Selección peruana: ¿decisión justa o error? SEGMENTO TocoYMeVoy.
¡CULEBRA PARA RATO! ¿Es acertada la renovación de Eryc Castillo? SEGMENTO TocoYMeVoy.
ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 03/10/25 ECONOMIAXTODOS.
Delincuentes se hicieron pasar por enfermeras para asaltar una casa ROTATIVARPP.
Poder Judicial DICTA NUEVE MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA contra 'PEQUEÑO J' RPPDESPACHO BREAKING.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 03/10/2025 ROTATIVARPP.
ENVIVO SELECCIÓN PERUANA: ¿ACERTADA LA CONVOCATORIA DE BARRETO PARA ENFRENTAR A CHILE? TOCOYMEVOY.
BREÑA: lo que se SABE del HALLAZGO de un C4DÁVER dentro de un AUTOMÓVIL ENCENDIDOSRPP DESPACHO.
Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.
RPP Noticias
Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.