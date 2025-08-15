GRABADO el 15-08-2025

Santa Rosa de Loreto: Gobierno aprueba medidas extraordinarias para atender necesidades urgentes

Ejecutarán mejoras en transporte, salud, educación y conectividad digital.

Fe de Erratas SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO 2025 SE REALIZARÁ HOY A LAS 3:00 P.M. - ATV.

Experto tras atentado con explosivos : "La ola de violencia esta alcanzando niveles insostenibles".

José Jerí sobre el conflicto con Colombia: "El Congreso defenderá los intereses nacionales".

Dina Boluarte envía mensaje a "hermanos de Leticia y Colombia": "Queremos continuar viviendo en paz".

Santa Rosa de Loreto: Gobierno aprueba medidas extraordinarias para atender necesidades urgentes.

Dina Boluarte en Santa Rosa: "No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio".

Presidenta Dina Boluarte llega a isla Santa Rosa en medio de tensión con Colombia.

Comas: Detienen a sujeto que abusó de menor que captó a través de TikTok.

Los Olivos: Rateros dejan sin internet a vecinas tras robarse cables.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 15 de agosto del 2025.

"Secretos de Cocina": Programa completo del viernes 15 de agosto del 2025.

Damnificada por atentado en Trujillo muestra cómo quedó su casa: "Mi hijo se ha cortado el pie".

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 15 de agosto de 2025 - MARTÍN VIZCARRA TRASLADADO A PENAL.

Damnificado pide a César Acuña: "Que se ponga una mano al pecho y recapacite".

Cajamarca: Padre de delivery ofrece 10 mil soles de recompensa por quien mató a su hijo.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

