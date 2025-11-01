GRABADO el 01-11-2025

Cámara de Transporte Urbano no acatará paro del 4 de noviembre

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, Ricardo Pareja, indicó que no acatarán el paro convocado para el martes 4 de noviembre, debido a que "han visto muchos aportes" del Gobierno de José Jerí.

Chiclayo: Gran concurrencia de personas en el cementerio El Carmen para coronar a sus difuntos.

Estudiantes de colegio en Tarapoto desarrollan crema humectante a base de mucílago de cacao.

Los mitos y verdades del cometa 3I/ATLAS: ¿Por qué ha sido tendencia estas semanas?.

Ricardo Pareja sobre José Jerí: "Abrigamos la esperanza de que lo que se nos ha dicho se cumpla".

Día de Todos los Santos: Recomendaciones del Minsa para evitar el dengue.

José Antonio Palacios critica que dos personas no puedan ir en una moto: "Es una medida populista".

PNP denuncia a fiscal que rompió acta policial: "Debe ser separada del cargo", asegura Palacios.

José Antonio Palacios: "En el Ministerio Público ahora se nombran fiscales adjuntos a dedo".

Fiscal rompe acta policial: "Ella misma lo había avalado con su firma", indica suboficial Palacios.

"Puno siempre ha sido la última rueda, pero siempre vienen a buscar votos", indica especialista.

José Luis Ramos: "Los partidos colocan en el Congreso a personas sin simpatía".

Diana Apaza: "La población está harta de la clase política, entienden que no se respeta el voto".

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Día Mundial del Veganismo

Día Mundial del Veganismo

Muerte de la soprano Yma Súmac

Muerte de la soprano Yma Súmac

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

