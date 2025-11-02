GRABADO el 02-11-2025

PNP desarticula banda dedicada a la trata de personas y detiene a la mamá del Maldito Cris

La Policía Nacional del Perú desarticuló la banda criminal Los Chamos del Carro Azul durante un operativo en el que rescataron a menores de edad víctimas de explotación sexual.



En la intervención, realizada en un local con fachada de night club donde celebraban Halloween, fueron capturados 14 integrantes de la organización, entre ellos la madre del fallecido delincuente Maldito Cris.

