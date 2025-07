GRABADO el 14-07-2025

¡EXCLUSIVO! Wanda del Valle rompe su silencio y envía carta desde penal: Soy inocente

A días de una audiencia clave, Wanda del Valle Bermúdez Viera, expareja del abatido sicario Maldito Cris, rompió su silencio desde el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. En exclusiva para 24 Horas, la defensa legal de la ciudadana extranjera compartió una carta escrita de puño y letra por su patrocinada, en la que insiste en su inocencia y cuestiona los cargos en su contra.



En la carta, entregada por su abogado Ángello Navarrete, la procesada escribe: Quiero que todo el país sepa que soy inocente. Confío en Dios y en mi abogado. Creo que no es justo que por mi relación con Christopher resulte involucrada en todo esto.



Wanda niega conocer al coronel presuntamente involucrado en el caso, así como a los testigos citados por el Ministerio Público. Además, acusa a la fiscal del caso de presionarla para que acepte los cargos sin contar con pruebas sólidas. Ella me dijo que si mi caso fuera otro, yo estaría en libertad haciendo trabajo social, afirma en su manuscrito, firmado con sus iniciales W.B. y escrita con tinta azul.



MÁS DETALLES DEL CASO



Del Valle llegó extraditada desde Colombia para enfrentar a la justicia peruana por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Este 24 de julio, el Poder Judicial decidirá si su caso pasa a juicio oral, si se acoge a una terminación anticipada o si no existen elementos probatorios suficientes para sostener la acusación fiscal.

