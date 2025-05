GRABADO el 07-05-2025

GREISSY ORTEGA: El aborto con Edwin, infidelidad de Milena, su boda con Ítalo y más cafeconlachevez

GreissyOrtega reaparece y revela todo en cafeconlachevez : estuvo con Edwin a los 14 años, él la obligó a 4bort4r, le pagó a ítalo para casarse, perdió a un bebé, cuenta que Milena Zárate le fue infiel a Edwin con un primo y más ¡No te pierdas este café con harto 'chimi chimi'!



00:00 Inicio

05:19 Greissy sobre maltrato de Ítalo Villaseca: "Yo le permití que me levantara la mano"

06:17 Greissy Ortega sobre su relación con Edwin Sierra: "Tenía 15 años, era una chiquilla".

08:23 Greissy revela la verdadera razón por la que se casó con Ítalo: "Fue para que no me deporten".

09:48 Greissy revela que tío y abuela de Ítalo la estafaron: "Les di 9 mil soles para reingresar a Perú, me robaron".

12:14 Greissy asegura que Ítalo no cumple con sus hijos: "No manda ni para un lápiz, Randol me está ayudando".

15:23 Greissy arremete contra su hermana Milena: "Me quiere ver en el piso arrastrándome para sentirse bien".

17:24 Greissy Ortega sobre su madre: "Mi mamá no me quería tener a su lado, estuve como bandera de casa en casa".

20:34 Greissy Ortega: "Milena engañó a Edwin con su primo. Todo queda en familia".

24:47 Greissy revela que Edwin Sierra la amenazó y Milena la secuestró: "Me agredieron, me quitaron las llaves".

26:57 Greissy revela que Milena y su hermano le sacaron plata a Edwin Sierra: "Le pidió departamento y una camioneta nueva para no hablar".

28:03 Greissy habla del embarazo con Edwin Sierra: "Él me llevó a un lugar donde me hicieron perder a mi hijo. Es maquiavélico, me manipuló".

32:19 Greissy destruye a su hermana Milena: "No puedes vender a tu hermana por unos cuantos centavos".

34:25 Greissy niega ayuda de Milena y su hermano para viajar a EE.UU.: "Yo pagué todo, no les debo ni las gracias".

37:50 Greissy Ortega sobre la pérdida de su bebé con Ítalo: "Me golpéo hasta que mi hija se quedó sin latidos en el corazón".

40:06 Greissy Ortega destruye a Magaly Medina: "Gracias a Dios no le acepté los pasajes, esos pasajes venían con dañitos y al final me iban a investigar a mí".

52:16 Greissy revela que Ítalo tiene orden de deportación desde 2022: "Como no tiene papeles, no lo pueden encontrar, pero está fichado".

56:07 Greissy revela que intentó quitarse la vida: "Tomé un blister de pastillas para dormir".



greissyortega podcast cafeconlachevez milenazarate edwinsierra entrevista farandula



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe

Desde Trome Perú

Universitario 1-1 Independiente del Valle EN VIVO por la fecha 4 Copa Libertadores.

Recordó la ocasión que Roberto Holsen explotó en una práctica lafedecuto.

Es peruano por elección y corazón": Dina Boluarte envía mensaje al papa León XIV shorts trome.

¡HARTO AGUADITO CON ZLATAN FERNÁNDEZ! Viernes 6PM lafedecuto.

No es personal: Mónica acepta que sus bromas molestaron a Karla Tarazona.

PAPA LEÓN XIV y su emotiva mención al Perú: "Un saludo a mi querida diócesis de Chiclayo shorts.

Teddy Cardama tuvo que pegarse la plata de Caimanes al cuerpo lafedecuto Trome.

¡TIENE DNI PERUANO! PAPA LEÓN XIV rompe el protocolo y manda saludo al PERÚ Trome.

HUMO BLANCO EN EL VATICANO: cardenales eligieron al sucesor del PAPA Francisco Trome.

GREISSY ORTEGA: El aborto con Edwin, infidelidad de Milena, su boda con Ítalo y más cafeconlachevez.

Mónica Cabrejos revela pasajes duros de su infancia cafeconlachevez trome.

Teddy y el día en que Checho se quiso mechar con el Puma Carranza lafedecuto shorts trome.

Alianza Lima 0-2 Sao Paulo EN VIVO: Análisis y reacciones Copa Libertadores.

¡NO SE GUARDARÁ NADA! Greissy Ortega MIÉRCOLES 6PM cafeconlachevez trome shorts.

¿SON PELIGROSOS LOS LUNARES ROJOS? DR TROME shorts trome drtrome.

Además hoy día 09 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Trome Perú

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.