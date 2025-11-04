GRABADO el 04-11-2025

Dirigente transportista sobre el paro: "Más de 700 buses marcharán de forma pacífica a Acho"

Dirigente exige protección real y cuestiona el rol de la Policía.

Fe de Erratas ¿QUÉ IMPLICA ROMPER RELACIÓN DIPLOMÁTICA CON MÉXICO? - ATV.

Jerí conversa con dirigentes de transporte y asegura avances.

Callao: Capturan a sujeto que hurtó una mochila en un auto en plena huída.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 4 de noviembre del 2025.

Presidente Jerí llega a la Plaza de Acho para supervisar el paro de transportes.

Presidente Jerí sobre pedido de seguridad para los transportistas: "Se van a redoblar las medidas".

'Secretos de cocina': Crema de tomate con croutones con la receta de Sandra Plevisani.

Dirigente transportista sobre el paro: "Más de 700 buses marcharán de forma pacífica a Acho".

Buses salen en caravana y apagan motores en avenidas importantes de SMP.

Familiares de choferes fallecidos ante la ola de inseguridad protestan en Carabayllo.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 04 de Noviembre de 2025.

Inkafarma sortea una casa o un millón de soles: ¿Qué elegirías tú?.

Gremio de transportistas divididos por el paro.

Paro de transportistas: Taxistas, colectiveros y combis informales aumentan sus precios.

Padres de escolares incómodos por cambio del Minedu en la madrugada a clases virtuales.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día del Trabajador Municipal

Día del Trabajador Municipal

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

