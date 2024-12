Como informamos previamente, en el distrito de Comas, una panadería con 22 años de trayectoria fue atacada con una granada por extorsionadores, luego de que se negaran a pagar un cupo de 50 mil soles.



Esta historia de terror comenzó el viernes pasado con un extenso mensaje de whatsApp que en unas líneas decía: “Tu panadería está en mi territorio y por ello usted necesita seguridad de mi organización para que nadie los incomode y trabajen sin temor, se le solicita una colaboración única de 50 mil soles”.



“Ahora señora si usted prioriza más el dinero y optas por el silencio y me bloqueas nosotros te vamos a demostrar sin medir nuestros actos aventare una granada en tu panadería y los haré volar a todos con todo y clientes, espero no tener que llegar a esos extremos y podamos llegar aún buen acuerdo que beneficie ambas partes y pueda usted seguir con su negocio y yo con mis cosas y pueda tener una feliz navidad en calidez de toda su familia completa”, agregaba el mensaje.



Cerrarán el negocio por temor



Decidieron no hacer caso a esta primera advertencia, pero recibieron otro aviso, donde se lee: “Señora, si no dialogas volaremos tu local o casa. Atentamente, Los Injertos del Cono Norte”.



Este ultimo mensaje confirmaría que se rata la organización criminal liderada por Erick Moreno Hernandes, alias 'El Monstruo'



Esta amenaza se cumplió la madrugada del domingo al no obtener respuesta de su destinatario extorsionado y detonaron un artefacto explosivo en la puerta del negocio. Además, la onda expansiva alcanzó a la vivienda de sus vecinos.



Cabe señalar que, la familia dueña de la panadería colocó una denuncia por estos ataques; sin embargo, tendrán que cambiar sus vidas, cerrar el negocio y dejar la zona por la criminalidad.





Ingresa a http://ptv.pe/429062 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 01/12/2024



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

